Лион, Франция, , 18:23 — REGNUM 26-летний центральный защитник каталонской «Барселоны» и национальной сборной Франции Самуэль Умтити близок к возвращению в «Лион». Руководство «сине-гранатовых» готово рассмотреть как вариант с продажей, так и с арендой футболиста.

Сообщается, что «Лион» и «Барселона» находятся в продвинутой стадии переговоров.

Transfermarkt оценивает француза в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне футболист сыграл в 17-ти матчах во всех турнирах.

Летом 2016-го года Умтити перешел из «Лиона» в «Барселону». «Сине-гранатовые» заплатили за футболиста 25 миллионов евро.