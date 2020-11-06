Лион, Франция, 6 ноября 2020, 18:23 — REGNUM 26-летний центральный защитник каталонской «Барселоны» и национальной сборной Франции Самуэль Умтити близок к возвращению в «Лион». Руководство «сине-гранатовых» готово рассмотреть как вариант с продажей, так и с арендой футболиста.
Сообщается, что «Лион» и «Барселона» находятся в продвинутой стадии переговоров.
Transfermarkt оценивает француза в 20 миллионов евро.
В прошлом сезоне футболист сыграл в 17-ти матчах во всех турнирах.
Летом 2016-го года Умтити перешел из «Лиона» в «Барселону». «Сине-гранатовые» заплатили за футболиста 25 миллионов евро.