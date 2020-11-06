Ярославль, , 18:21 — REGNUM Хоккеисты ярославского «Локомотива» приняли участие в посадке аллеи серебряных кленов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ХК «Локомотив».

Посадка кленов в Ярославле ХК «Локомотив»

Деревья посадили на клубной базе на проспекте Фрунзе в Ярославле. В акции приняли участие президент «Локомотива», тренерский штаб во главе с главным тренером Андреем Скабелкой и основной состав команды.

«Каждый мужик за свою жизнь должен посадить дерево, родить ребенка и построить дом. Я в своей жизни сажал деревья с отцом. Но вдруг эта традиция куда-то исчезла, что я считаю несправедливо и неправильно. Это проблема прогресса нынешних поколений. И мы сейчас стараемся возродить эту традицию», — сказал президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев.

Сейчас в чемпионате Континентальной хоккейной лиги перерыв на матчи Евротура. Ярославский «Локомотив» занимает третье место в Западной конференции КХЛ, уступая два очка лидеру сезона — московскому ЦСКА.

Читайте ранее в этом сюжете: Московское «Динамо» уступило «Локомотиву» в гостях