Ливерпуль, Великобритания, , 17:11 — REGNUM 23-летний нападающий «Ливерпуля» и национальной сборной Португалии Диогу Жота был признан лучшим игроком третьего тура группового этапа Лиги чемпионов 2020/21. 3 ноября команда Юргена Клоппа одержала крупную победу над «Аталантой» со счетом 5:0. Португалец отметился тремя забитыми мячами на 16-й, 33-й и 54-й минутах.

«Ливерпуль», набрав 9 очков, укрепился на первой строчке в группе D. На втором и третьем местах с четырьмя баллами соответственно расположились «Аякс» и «Аталанта». «Мидтьюлланн» без очков идет на последней позиции.