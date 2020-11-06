Екатеринбург, , 16:59 — REGNUM 29-летний нидерландский фланговый нападающий «Урала» Отман Эль Кабир вернулся в общую группу команды перед 14-м туром Российской Премьер-лиги. Футболист не играл с начала октября.

В текущем сезоне Эль Кабир принял участие в пяти турах Российской Премьер-лиги, в которых отметился двумя голевыми передачами.

В феврале 2018-го года Кабир перешел в «Урал» из «Юргордена» за 600 тысяч евро.

7 ноября в рамках Российской Премьер-лиги «Урал» встретится с московским «Спартаком».