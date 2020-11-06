Минск, , 16:39 — REGNUM 6 ноября в Минске на «Стадионе ФК «Минск» «Ислочь» потерпела поражение от «Минска» со счетом 3:4 в рамках 28-го тура белорусской Высшей Лиги 2020/21.

Забитые мячи: Александр Васильев (пенальти) 15 — 0:1, Дмитрий Комаровский (пенальти) 29 — 1:1, Павел Рыбак 43 — 2:1, Александр Ануфриев 51 — 2:2, Александр Макась 68 — 3:2, Александр Васильев (пенальти) 79 — 3:3, Кирилл Зинович 90+2 — 3:4.

«Минск», одержав 11-ю победу в сезоне и набрав 37 очков, поднялся на девятую строчку. «Ислочь» с 44-мя баллами расположился двумя позициями выше.