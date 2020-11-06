Москва, 6 ноября 2020, 16:35 — REGNUM 6 ноября в рамках полуфинала онлайн-турнира по CS: GO LOOT. BET Season 8 российский коллектив Gambit одержал разгромную победу над португальцами из sAw со счетом 2:0 на картах Inferno (16:6) и Overpass (16:0).
Самым ценным игроком встречи был признан 19-летний российский киберспортсмен Дмитрий «sh1ro» Соколов, коэффициент k/d которого составил 4,4.
Призовой фонд турнира составляет 50 тысяч долларов. Команда, занявшая первое место, получит 25 тысяч евро.
В финале турнира Gambit встретятся с победителем пары Espada — Virtus.pro.