Санкт-Петербург, , 15:59 — REGNUM Один из этапов чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) сезона-2021 может пройти в Санкт-Петербурге. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба турнира.

В предварительной версии календаря сезона-2021 заявлен автодром «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге в качестве резервного.

Запланированный на июль этап может принять «Игора Драйв», либо португальский автодром «Портимао» или индонезийский автодром в Мандалике.

Этап MotoGP в Санкт-Петербурге может стать первым российским Гран-при в истории турнира, который проводится с 1948 года.