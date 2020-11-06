Москва, , 15:42 — REGNUM Если российские футболисты устали играть в еврокубках, пусть ищут другую работу. Об этом 6 ноября заявил бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк.

«Если мы говорим просто о футболе, то можно выходить и во дворе играть. А если мы говорим о спорте высших достижений, то игроки должны ещё больше работать», — цитирует Бородюка «Р-Спорт».

Он отметил, что нужно увеличивать интенсивность тренировочного процесса и игр. По его словам, в Германии это было уже в 90-е годы, а в России до сих пор «одноразовая тренировка — и поехали по домам».

Бородюк добавил, что это нужно делать рационально и системно, но это всё равно нужно делать. «А если устали, пусть другую работу ищут», — заключил тренер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в текущем сезоне российские футбольные клубы ни разу не победили в 12 матчах группового этапа еврокубков.

В Лиге чемпионов играют «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар», в Лиге Европы — ЦСКА. Общий результат на всех — шесть ничьих и шесть поражений.

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