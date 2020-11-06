Милан, Италия, , 14:57 — REGNUM Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признан самым ценным игроком октября в итальянской Серии А. Об этом 6 ноября сообщается на сайте турнира.

В октябре Ибрагимович сыграл два матча в чемпионате Италии — с «Интером» (2:1) и «Ромой» (3:3). В каждом из них он забил по два гола.

Отмечается, что вручение награды Ибрагимовичу состоится 8 ноября перед матчем седьмого тура Серии А «Милан» — «Верона».

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