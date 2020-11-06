Москва, , 14:44 — REGNUM Кандидатом в президенты Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) выдвинут гендиректор «Скоростных магистралей» (дочерняя компания РЖД) Пётр Иванов. Об этом 6 ноября сообщает ТАСС.

«Федерация лёгкой атлетики Свердловской области выдвинула Петра Иванова на пост президента ВФЛА», — сказал вице-президент ФЛАСО Рафаил Карманов.

Выборы президента ВФЛА состоятся 30 ноября на отчётно-выборной конференции организации.

На этот пост претендуют олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова, спортивный менеджер Михаил Гусев и директор студенческих чемпионатов России по лёгкой атлетике Андрей Шляпников.

С декабря 2016 года Иванов является президентом Федерации триатлона России. В октябре 2020 года он возглавил «Скоростные магистрали».

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