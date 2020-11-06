Москва, , 14:16 — REGNUM Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отношению к России выглядят как дискриминация по национальному признаку. Об этом 6 ноября заявил глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

«Мы несколько шокированы бесчеловечным подходом WADA — раз ты из России, то тоже должен быть наказан. Честно говоря, это выглядит как нарушение прав человека и дискриминация по национальному признаку», — цитирует Вдовина ТАСС.

Напомним, со 2 по 5 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходили слушания по делу WADA и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Ожидается, что решение будет вынесено до конца 2020 года.

Если CAS примет сторону WADA, то российские спортсмены на четыре года лишатся права выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом, а России будет запрещено принимать международные турниры.

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