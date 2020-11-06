Канберра, , 13:46 — REGNUM Австралийские пловцы могут лишиться бронзовых медалей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне из-за допинга. Об этом 6 ноября сообщает The Sydney Morning Herald.

По информации издания, сборную Австралии по плаванию могут лишить бронзы в комплексной эстафете 4×100 метров. Причиной стал положительный результат допинг-теста пловца Брентона Рикарда.

Отмечается, что было проведено повторное исследование допинг-пробы, которую пловец сдал в 2012 году. Тест дал положительный результат на запрещённый препарат фуросемид.

Рикард заявил, что за несколько дней до Олимпиады принимал лекарства, которые могли содержать мочегонное средство. Он обжаловал наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS), слушания начнутся 9 ноября.

На Олимпиаде-2012 победу в эстафете одержала сборная США. Второе место заняла команда Японии. Замкнула тройку сборная Австралии. Четвёртой стала команда Великобритании, которая может получить медаль в случае дисквалификации австралийцев.

Напомним, в 2015 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) увеличило срок давности за нарушения антидопинговых правил с восьми до десяти лет.