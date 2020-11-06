Москва, , 13:11 — REGNUM Сторона арбитра Никиты Данченкова, избитого Романом Широковым, выступила против рассмотрения дела экс-футболиста в особом порядке. Об этом 6 ноября заявил адвокат Данченкова Александр Островский.

«Дело в особом порядке — это рассмотрение, когда свидетелей практически не слушают. Как говорится, в одно касание. Но это не предмет для обсуждения, потому что мы против», — цитирует Островского «Чемпионат».

Он отметил, что основным условием рассмотрения дела в особом порядке является согласие потерпевших. Но сторона потерпевших возражает.

«Всё будет проведено в обычном порядке с допросом свидетелей, исследованием доказательств», — добавил Островский.

Напомним, ранее адвокаты Широкова попросили суд рассматривать его дело в особом порядке, т. е. без исследования доказательств, но при согласии фигуранта с обвинением.

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