Москва, , 12:33 — REGNUM Против создания европейской премьер-лиги высказался президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин 6 ноября в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, нельзя ставить интересы ведущих богатых клубов, которые не более десяти, выше интересов всех национальных лиг и чемпионатов.

«По сути, если коротко сказать, богатые станут ещё богаче, а бедные — ещё беднее. Наша страна абсолютно не заинтересована в этом», — сказал Прядкин.

Он добавил, что даже пять ведущих российских клубов никогда не попадут в европейскую премьер-лигу. При этом есть множество рисков, из-за которых может быть разрушена вся система европейского футбола.

Ранее сообщалось о возможности создания с 2022 года европейской премьер-лиги, в которой участвовали бы 16−18 элитных команд. При этом ряд клубов выразили готовность участвовать в данном турнире.

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