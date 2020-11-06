Красногорск, , 12:14 — REGNUM Запрет на присутствие зрителей на спортивных мероприятиях продлят до 22 ноября в Московской области. Об этом 6 ноября сообщил министр спорта Подмосковья Роман Терюшков.

«Решение принято, продление будет, скорее всего, до 22 ноября», — цитирует Терюшкова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 октября в Московской области введён запрет на проведение спортивных мероприятий с присутствием зрителей.

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