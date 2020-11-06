Алма-Ата, Казахстан, , 12:07 — REGNUM Казахстанский футбольный клуб «Кайрат» (Алма-Ата) продлил контракт с нападающим Вагнером Лавом. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что стороны продлили соглашение до конца 2021 года.

36-летний бразильский форвард играет за «Кайрат» с июля 2020 года. В России он известен по выступлениям за московский ЦСКА.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября «Кайрат» впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана. Команда досрочно выиграла титул после 17-го тура первенства.

Вагнер сыграл 13 матчей, в которых забил семь голов, став третьим бомбардиром турнира, и отдал три голевые передачи.

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