Ньон, Швейцария, , 11:24 — REGNUM Португалия увеличила отрыв от России, а Нидерланды обошли Бельгию в таблице коэффициентов УЕФА. Об этом 6 ноября сообщается на сайте организации.

России удалось набрать 0,334 балла в рейтинге УЕФА на текущей неделе, но отставание от Португалии при этом выросло до 6,00 баллов. Теперь у России 37,549 балла, у Португалии — 43,549.

В то же время Нидерланды обогнали Бельгию и приблизились к России на расстояние в 2,949 балла. У Нидерландов стало 34,600 балла, у Бельгии — 34,300.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские клубы ни разу не победили в 12 матчах группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.