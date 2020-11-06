Москва, , 11:03 — REGNUM Адвокаты бывшего футболиста сборной России Романа Широкова попросили суд рассматривать его дело в особом порядке. Об этом сообщил адвокат Вадим Лялин.

«Особый порядок мы уже заявили», — цитирует Лялина ТАСС.

По его словам, защита уже подтвердила свою позицию у прокурора. При этом ему неизвестно об утверждении обвинительного акта по делу.

При этом адвокаты потерпевшего выступили против рассмотрения дела в особом порядке и намерены подать гражданский иск к Широкову о возмещении вреда.

Особый порядок предусматривает рассмотрение дела без исследования доказательств, но при этом предполагается согласие фигуранта с обвинением. При рассмотрении дела в таком порядке наказание не может превышать 2/3 максимального срока, предусмотренного статьёй.

Ранее сообщалось, что в отношении Широкова утверждён обвинительный акт по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова во время любительского матча.

Экс-футболист обвиняется по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Максимальное наказание может составить два года лишения свободы.

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