Москва, , 10:48 — REGNUM Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выступил на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом 6 ноября сообщает ТАСС.

Слушания в CAS по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проходили со 2 по 5 ноября. Суд вынесет решение до конца года.

«В среду я выступал в суде, отвечал на вопрос, какую работу федерация проводит по борьбе с допингом», — сказал Третьяк.

Также он рассказал, что отвечал на вопросы по теме чемпионата мира по хоккею — 2023, который должен пройти в Санкт-Петербурге.

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