Пенза, , 10:48 — REGNUM В столице Мордовии с 3 по 6 ноября проходит чемпионат Приволжского федерального округа по плаванию. Спортсмены из Пензенской области на дистанции 50 метров на спине смогли завоевать все призовые места. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Третье место заняла Дарья Гутова с результатом в 28.47 секунд. На вторую позицию вышла Марина Кравченко, ее итог заплыва 28.24 секунды. «Золото» добыла Ольга Ключникова, которая проплыла дистанцию за 28.15 секунд.

ИА REGNUM напоминает, один из этапов чемпионата мира по плаванию предложили провести в Уфе. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, Башкирия готова принять соревнования любого уровня: до 2024 года в районных центрах республики планируется возвести 16 современных спортивных комплексов с бассейнами.

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