Милан, Италия, , 10:03 — REGNUM «Милан» проиграл французскому «Лиллю» в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 0:3.

В составе «Лилля» хет-трик оформил нападающий Юсуф Язиджи. На 22-й минуте он открыл счёт, реализовав пенальти. Ещё дважды отличился во втором тайме — на 55-й и 58-й минутах.

После трёх туров «Милан» набрал шесть очков и идёт на втором месте в группе H. «Лилль» с семью очками занимает первую строчку.

Для «Милана» это поражение стало первым в текущем сезоне. До этого команда не проигрывала ни в чемпионате Италии, ни в Лиге Европы. Кроме того, «россонери» проиграли впервые с 8 марта, прервав 24-матчевую беспроигрышную серию. Это была самая долгая серия клуба за 24 года.

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