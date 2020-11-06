Лестер, Великобритания, , 09:53 — REGNUM «Лестер Сити» одержал победу над португальской «Брагой» в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Лестера» дубль оформил нападающий Келечи Ихеаначо (20, 47). Ещё по голу забили Деннис Прает (67) и Джеймс Мэддисон (78).

После трёх туров «Лестер» набрал девять очков и идёт на первом месте в группе G. «Брага» с шестью очками занимает вторую строчку.

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