Ташкент, , 09:42 — REGNUM Власти Узбекистана намерены добиться включения кураша (национального вида борьбы) в программу Олимпийских игр. Об этом 6 ноября сообщает издание Norma. uz со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

Согласно документу, кураш планируется превратить в общенародный вид спорта. Это направление борьбы поэтапно будет включено в программу по физической подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Постановлением главы государства утверждена концепция по развитию кураша до 2025 года, а также план её реализации на 2020−2021 годы. В частности, с 2020 года среди работников государственных органов планируется проводить соревнования по курашу.

Власти предусмотрели поддержку предпринимателей, которые занимаются поставкой инвентаря для кураша. От таможенных платежей освобождается импорт матов «гилам», оборудования и материалов для производства матов.