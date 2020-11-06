Москва, , 09:26 — REGNUM В отношении экс-футболиста сборной России Романа Широкова утверждён обвинительный акт. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего Романа Широкова», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что дело будет направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

Широков обвиняется по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Максимальное наказание по данной статье составляет два года лишения свободы.

В августе Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время любительского матча после того, как тот показал ему красную карточку.

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