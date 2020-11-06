Париж, 6 ноября 2020, 08:33 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл представителю Швейцарии Стэну Вавринке в матче третьего тура турнира серии «Мастерс» в Париже. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась со счётом 6:1, 4:6, 3:6.
Рублёв 10 раз подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, две ошибки на подаче и три брейка.
В четвертьфинале Вавринка сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.
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