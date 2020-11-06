Роттердам, Нидерланды, , 08:21 — REGNUM ЦСКА и «Фейенорд» имели равные шансы на победу в матче Лиги Европы. Об этом 6 ноября заявил главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

«В первом тайме мы достаточно неплохо смотрелись, были равные шансы на успех, была атака на атаку», — сказал Гончаренко.

По его словам, во втором тайме «армейцы» много позволяли сопернику работать с мячом в центре поля и сами много теряли мяч. Из-за этого соперник имел преимущество и им воспользовался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦСКА проиграл «Фейенорду» в третьем туре группового этапа Лиги Европы со счётом 1:3.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦСКА проиграл «Фейенорду», пропустив три гола за девять минут