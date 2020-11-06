Роттердам, Нидерланды, , 08:13 — REGNUM ЦСКА проиграл нидерландскому «Фейенорду» в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:3.

ЦСКА пропустил три гола за девять минут во втором тайме. Отличились футболисты «Фейенорда» Ридгесиано Хапс (63), Оркун Кёкчю (71) и Лютсхарел Гертрейда (72).

Единственный гол «Фейенорд» пропустил после того, как защитник команды Маркос Сенеси отметился автоголом (79).

После трёх туров ЦСКА набрал два очка и идёт на четвёртом месте в группе К. «Фейенорд» с четырьмя очками занимает вторую строчку.

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