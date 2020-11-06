Токио, , 07:47 — REGNUM В Японии федерация борцов сумо проведёт вторые подряд состязания без участия ёкодзун из-за полученных ими летом травм. Об этом 6 ноября сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что в настоящее время званием ёкодзуны — борца высшего ранга — обладают только два сумоиста, являющихся уроженцами Монголии — Хакухо и Какурю. Какурю получил травму правого плеча в июле и поясницы в августе. У Хакухо в августе была операция на колене.

В Японии, где сумо является чрезвычайно популярным видом спорта, состязания борцов собирают тысячи зрителей. Наибольший интерес для зрителей представляют проводимые в последний день соревнований схватки ёкодзун.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии завершился Осенний турнир по сумо. Кубок Императора 27 сентября завоевал Сёдай. В ходе соревнований 28-летний спортсмен одержал 13 побед и потерпел два поражения.

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