Сан-Себастьян, Испания, , 23:47 — REGNUM Испанский «Реал Сосьедад» добыл три очка в матче против голландского «АЗ Алкмар» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Реале Сегурос» в Сан-Себастьяне и завершилась со счетом — 1:0.

Единственный мяч был забит на 58-й минуте полузащитником Порту, отличившийся с передачи Никеля Оярсабаля.

«Реал Сосьедад» с шестью очками занимает третье место в группе F. «АЗ» с теми же шестью баллами на счету идут на второй строчке, благодаря разнице мячей.