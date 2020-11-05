Хельсинки, , 23:34 — REGNUM Сборная России по хоккею уверенно добыла два победных очка в матче первого финского этапа Евротура — Кубка «Карьялы». Встреча прошла на стадионе «Хартвалл Арена» и закончилась со счетом — 6:2.

Большую часть состава сборной России составляли молодые игроки.

Дебютные шайбы за «красную машину» забили форвард «Салавата» Родион Амиров, форвард «Авангарда» Егор Чинахов, Марат Хуснутдинов из петербургского СКА, Илья Сафонов из «Ак Барса» и представители столичного ЦСКА защитник Даниил Чайка и Егор Афанасьев.