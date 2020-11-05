Хьюстон, США, , 21:35 — REGNUM Клуб НБА «Хьюстон Рокетс» объявил о подписании контракта с Джоном Лукасом. Он станет ассистентом главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

67-летний тренер войдет в тренерский штаб 47-летнего Стивена Сайласа, который возглавляет «Рокетс».

Ранее Лукас работал на должности директора отдела развития игроков в «Хьюстоне» на протяжении четырех лет. В сезоне 2002/2003 специалист возглавлял «Кливленд», это его последний раз, когда он работал в качестве главного тренера.