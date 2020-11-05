Турин, Италия, , 21:11 — REGNUM Полузащитник туринского «Ювентуса» Аарон Рэмзи пропустит не менее 10 дней из-за повреждения мышцы правого бедра, информирует официальный сайт клуба. Следовательно, игрок будет вынужден пропустит следующую встречу чемпионата Италии с «Лацио».

Однако, по некоторой информации, срок восстановления игрока может продлится до 20 дней, и в таком случае, он еще пропустит матчи с «Кальяри» и «Ференцварошем».

29-летний валлийский хавбек отдал одну голевую передачу в шести матчах за «Ювентус» в текущем сезоне.