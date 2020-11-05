Мёнхенгладбах, Германия, , 20:54 — REGNUM Несколкьо европейских грандов заинтересованы в услугах форварда мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама, информирует Bild.

23-летний футболист стал трансферной целью «Барселоны», «Ювентуса» и «Манчестер Сити». Также за успехами игрока следят мадридский «Реал» и «Милан».

Тюрам перешел в состав «Боруссии» летом 2019 года из «Генгама» за 8 миллионов евро, сейчас его трансферная стоимость оценивается 32 миллиона евро. В минувшем сезоне он набрал 23 (14+9) очков по системе «гол+пас» в 39 матчах во всех турнирах.

В текущем сезоне на его счету 8 (3+5) очков в 10 матчах.