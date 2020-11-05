Лондон, , 17:47 — REGNUM 26-летний центральный защитник менхенгладбахской «Боруссии» и национальной сборной Германии Маттиас Гинтер может продолжить карьеру в лондонском «Челси». Transfermarkt оценивает футболиста в 32 миллиона евро.

В текущем сезоне Гинтер принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился забитым мячом. В составе сборной Германии защитник сыграл в четырех матчах Лиги Наций УЕФА и отличился одним голом и одной голевой передачей.

Ранее «Челси» подписал Тимо Вернера и Кая Хаверца за 53 и 71 миллиона евро соответственно.