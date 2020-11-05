Ньон, Швейцария, , 16:15 — REGNUM Запрос о пересмотре правила игры рукой направил глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом 5 ноября сообщает Associated Press.

Чеферин попросил рассмотреть возможность вернуть арбитрам право самим определять, была ли у того или иного футболиста умышленная игра рукой.

«Попытка четко описать, какое обращение с мячом является нарушением, привела ко многим несправедливым решениям, которые были встречены футбольным сообществом с разочарованием. Всегда должен сохраняться дух игры», — аргументировал свою позицию Чеферин.

По его словам, неизбежны случаи, когда мяч случайно попадает в руки игроков — за это не нужно наказывать.

Напомним, правила игры рукой были изменены в марте 2019 года на ежегодном заседании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Чеферин надеется, что на заседании IFAB в начале 2021 года правило может быть пересмотрено.

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