Хабаровск, , 15:25 — REGNUM Хабаровский хоккейный клуб «Амур» будет в ноябре проводить домашние матчи при пустых трибунах. Об этом 5 ноября сообщается на сайте клуба.

«С 5 ноября в Хабаровском крае установлены новые ограничительные меры для снижения роста распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения на присутствие болельщиков на матчах регулярного чемпионата КХЛ вводятся до особого распоряжения.

«Амур» сыграет 13 ноября с минским «Динамо», 15 и 17 ноября — с «Авангардом», 19 ноября — с магнитогорским «Металлургом».