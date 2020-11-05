Оттава, , 14:51 — REGNUM Контракт российского защитника Никиты Зайцева с «Оттавой Сенаторз» вошёл в число худших в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 5 ноября сообщает The Athletic.

Зайцев занял шестое место в антирейтинге контрактов по соотношению «цена — качество». В первую тройку вошли защитник Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз»), защитник Марк-Эдуар Власик («Сан-Хосе Шаркс») и форвард Джефф Скиннер («Баффало»).

Контракт Зайцева с «Сенаторз» рассчитан до конца сезона 2023/24. Зарплата составляет $4,5 млн в год.

Зайцев играет за «Оттаву» с июля 2019 года. В сезоне 2019/20 он провёл 58 матчей, в которых набрал 12 (1+11) очков.