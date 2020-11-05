Дублин, , 12:37 — REGNUM Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заработал за карьеру более $15 млн призовых. Об этом 5 ноября сообщает The Sun.

Как отмечает издание, эта сумма не включает в себя бонусы от телевидения и продаж платных трансляций.

Макгрегор провёл первый бой в UFC в 2013 году. За первые шесть поединков он заработал около $500 тыс., за первый титульный бой с американцем Нейтом Диасом — $1 млн, за реванш — $3 млн.

За поединок с Хабибом Нурмагомедовым он получил $3 млн, несмотря на поражение. За бой с Дональдом Серроне, который состоялся в январе 2020 года, он получил $5 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макгрегор объявил, что будет продолжать карьеру в лёгком весе.

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