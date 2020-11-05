Цюрих, Швейцария, , 12:24 — REGNUM Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино может покинуть ряды Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом 5 ноября сообщает Le Monde.

Отмечается, что швейцарская фирма Sport 7 подала 26 октября жалобу на Инфантино. В сферу деятельности компании входит в том числе расследование незаконной деятельности футбольных агентов.

В компании считают, что Инфантино нарушил несколько норм олимпийской хартии, и требуют немедленно лишить его членства в МОК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года прокуратура Швейцарии возбудила дело против Инфантино.

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