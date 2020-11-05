Екатеринбург, , 11:55 — REGNUM Российский гонщик Сергей Карякин подтвердил своё участие в ралли «Дакар» в 2021 году. Об этом он сообщил 5 ноября на пресс-конференции.

Карякин будет выступать на ралли-марафоне в классе багги. Он и его экипаж подтвердили участие за несколько часов до дедлайна.

«Подтвердить участие в «Дакаре» получилось за несколько часов до закрытия стартовых взносов. Мы нашли основную часть бюджета и теперь точно съездим», — цитирует Карякина ТАСС.

В 2020 году экипаж Карякина занял второе место на «Дакаре» в классе багги. Кроме того, он является победителем «Дакара» 2017 года в зачёте квадроциклов.

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