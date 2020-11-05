Буэнос-Айрес, , 11:50 — REGNUM Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона быстро восстанавливается после операции. Об этом 5 ноября сообщил его личный врач Леопольдо Луке телеканалу SkySports.

«Марадона шутил. Я очень рад видеть его таким», — сказал Луке.

Адвокат Марадоны Матиас Морла также оптимистично оценил его состояние. «Последнее заключение врачей было превосходным», — сказал он.

При этом он опроверг слухи о том, что Марадона может отправиться на реабилитацию в Венесуэлу или на Кубу.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября Марадоне успешно провели операцию по удалению тромба. Перед этим он был госпитализирован в связи с ухудшением самочувствия. 30 октября легендарный футболист отметил свой 60-летний юбилей.

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