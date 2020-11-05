Севилья, Испания, , 10:48 — REGNUM Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов заявил, что у него есть вопросы к команде после поражения от «Севильи» в Лиге чемпионов. Об этом 5 ноября он сказал эфире телеканала «Матч ТВ».

«У меня вопросы к команде, я им высказал. Непонятно, почему мы, играя в большинстве, не держали мяч, почему не контролировали игру», — сказал Сулейманов.

Он добавил, что не знает, с чем связан результат матча, в котором «Краснодар» проиграл, ведя в счёте и играя в большинстве.

Как сообщало ИА REGNUM, «Краснодар» на выезде проиграл «Севилье» со счётом 2:3.

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