Ньон, Швейцария, , 10:31 — REGNUM Гол нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота «Севильи» стал претендентом на звание лучшего в третьем туре Лиги чемпионов. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба УЕФА.

Сулейманов забил прямым ударом со штрафного, точно попав в ближнюю «девятку».

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Также в список лучших мячей тура вошли голы нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, отправившего мяч в ворота «Реала», форварда мёнхенгладбахской «Боруссии» Алассана Плеа, забившего в ворота «Шахтёра», и хавбека «Порту» Луиша Диаса, который забил «Марселю».

Как сообщало ИА REGNUM, «Краснодар» на выезде проиграл «Севилье» со счётом 2:3. При этом российский клуб вёл в счёте и играл в большинстве.

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