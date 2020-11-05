Париж, , 10:03 — REGNUM Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал свою 1000-ю победу на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже он обыграл своего соотечественника Фелисиано Лопеса со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Надаль стал четвёртым теннисистом, которому удалось достичь 1000 побед в туре. Рекорд по этому показателю принадлежит американцу Джимми Коннорсу (1274), далее идут Роджер Федерер (1242) и Иван Лендл (1068).

В настоящее время Надаль является второй ракеткой мира. Он побеждал на 86 турнирах ATP. Турниры серии Большого шлема он выигрывал 20 раз.

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