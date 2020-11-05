Париж, , 09:47 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Молдавии Раду Алботом в матче второго тура турнира серии «Мастерс» в Париже. Встреча продолжалась 59 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Рублёв шесть раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, две ошибки на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге Рублёв сыграет со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой.

Читайте также: Рублёв выиграл титул в Вене и вышел на Итоговый турнир АТР

Читайте развитие сюжета: Рублёв побил ещё один рекорд Джоковича в текущем сезоне