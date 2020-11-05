Лейпциг, Германия, , 08:59 — REGNUM Немецкий «РБ Лейпциг» одержал победу над французским ПСЖ в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На шестой минуте счёт в матче открыл полузащитник ПСЖ Анхель ди Мария. На 41-й минуте «Лейпциг» сравнял счёт благодаря голу хавбека Кристофера Нкунку.

Победу немецкому клубу принёс гол форварда Эмиля Форсберга, который реализовал пенальти на 57-й минуте.

После трёх туров «РБ Лейпциг» с шестью очками идёт на втором месте в группе H. ПСЖ с тремя очками занимает третье место.

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