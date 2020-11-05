Будапешт, , 08:51 — REGNUM Туринский «Ювентус» одержал победу над венгерским «Ференцварошем» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Ювентус» голы дубль оформил нападающий Альваро Мората (7, 60). Ещё один гол забил Пауло Дибала (72). А на 81-й минуте защитник «Ференцвароша» Лаша Двали отметился автоголом.

Венгерский клуб смог забить один гол. На 90-й минуте отличился нападающий Франк Боли.

После трёх туров «Ювентус» с шестью очками идёт на втором месте в группе G. «Ференцварош» с одним очком занимает четвёртое место.

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