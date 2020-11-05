Барселона, Испания, , 08:44 — REGNUM «Барселона» одержала победу над киевским «Динамо» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Барселоны» голы забили нападающий Лионель Месси (5), реализовавший пенальти, и защитник Жерар Пике (65). «Динамо» ответило голом полузащитника Виктора Цыганкова (75)

После трёх туров «Барселона» с девятью очками идёт на первом месте в группе G. «Динамо» с одним очком занимает третье место.

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