Стамбул, Турция, , 08:16 — REGNUM Турецкий «Башакшехир» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Башакшехира» голы забили нападающие Демба Ба (12) и полузащитник Эдин Вишча (40). «Манчестер Юнайтед» ответил голом форварда Антони Марсьяля (43).

После трёх туров «Манчестер Юнайтед» с шестью очками идёт на первом месте в группе H. «Башакшехир» с тремя очками занимает четвёртое место.

Читайте ранее в этом сюжете: «Манчестер Юнайтед» разгромил «РБ Лейпциг» в матче Лиги чемпионов