Санкт-Петербург, , 22:53 — REGNUM Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) на своем поле в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с командой «Лацио» (Рим). Встреча, завершившаяся со счетом 1:1, прошла 4 ноября на стадионе в Санкт-Петербурге.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Александр Ерохин. У гостей мяч забил Филипе Кайседо.

Отметим, что после трех матче в текущем розыгрыше Лиги чемпионов итальянский «Лацио» пока занимает первое место в турнирной таблице группы F, имея в активе пять очков. «Зенит», набравший одно очко, занимает четвертое место.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября римский «Лацио» сыграл вничью с бельгийским «Брюгге» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.

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